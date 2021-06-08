Глава СПЧ потребует возвращения Софьи Сапеги в Россию
В России активно следят за ситуацией вокруг россиянки Софьи Сапеги, задержанной в Минске вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. По словам главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, необходимо, в первую очередь, добиться возвращения гражданки РФ на родину.
«Моя позиция такова, что надо добиваться экстрадиции российских граждан в Россию. Как это будет происходить, какие обвинения ей будут выдвинуты, какие будут здесь ходы правовые, мы сейчас не можем говорить касательно Сапеги», — цитирует Фадеева РИА Новости.
Он пояснил, что пока ситуация выглядит максимально неопределенной, поэтому уверенно говорить о шагах, которые будут предприняты Россией в отношении Сапеги, подозреваемой в организации массовых беспорядков в Беларуси.
Напомним, её задержали вместе с Протасевичем после экстренной посадкий самолёта авиакомпании Ryanair.