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Обвиняемого в многомиллионных взятках саратовского прокурора Андрея Пригарова освободили из-под стражи в зале Ленинского районного суда. Об этом рассказал его адвокат Андрей Морозов.

Известно, что в изоляторе временного содержания он провел три дня. Следствие просило арестовать Пригарова, однако суд счел, что можно избежать данной меры пресечения.

В отношении прокурора возбуждено два уголовных дела по статье «получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере». Одно из них завели на Пригарова прямо перед празднованием Нового года – 31 декабря, а второе спустя две недели – 13 января.

Прокурора подозревают в получении взяток в размере 18 и 15 миллионов рублей. По версии следствия, за эту сумму Пригаров обещал застройщикам помочь приобрести документацию, разрешающую им строить дома, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что экс-прокурора задержали за заказ убийства бывшего мужа сестры.