Экс-прокурор задержан за заказ родственника банде головорезов

Бывший прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по подозрению в заказном убийстве бывшего мужа сестры. Она заказала мужчину банде головорезов.

По версии следствия, Швецова примерно в августе 2012 года в Москве встретилась с главарем преступного сообщества Асланом Гагиевым и заказала убийство бывшего мужа сестры — Александра Леонова, с которым у нее сложились неприязненные отношения после развода.

Леонов был следователем Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СКР. Он был убит 12 сентября 2012 года.

Преступная группировка уроженца Грузии Аслана Гагиева начала свою криминальную деятельность до 2004 года, в нее входило более 50 участников. Жертвами головорезов стали не менее 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники и бизнесмены. Следствие убеждено, что с бывшим мужем сестры Швецовой расправились именно они.

К данному моменту, 24 члена преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы. В отношении 12 участников уголовное дело рассматривается судом, семь объявлены в международный розыск, еще семь убиты по указанию Гагиева в результате внутренних конфликтов в период с 2010 года по 2014 год.

Сам Аслан Гагиев экстрадирован 20 июня 2018 года в Россию из Австрии, он арестован, передает Znak.

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