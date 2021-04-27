Суд оштрафовал Любовь Соболь за выступление на радио

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Симоновский суд Москвы признал юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; признан в РФ иностранным агентом) Любовь Соболь виновной в повторном нарушении установленного порядка организации акции.

Теперь она должна заплатить штраф в 300 тысяч рублей. Поводом для составления протокола стала запись выступления Соболь на радиостанции «Эхо Москвы». Как сообщил адвокат юриста Владимир Воронин, «в этом эфире не было ни слова от Любови про митинг», передает «Интерфакс».

Ранее Мировой суд в Москве признал Соболь виновной по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру.

Прокурор просил суд приговорить ее к году исправительных работ с удержанием 20 процентов зарплаты в пользу государства.