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Сторонницу Алексея Навального Любовь Соболь признали виновной в незаконном проникновении в квартиру
15 апреля, 2021 11:19
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Dmitry Golubovich/Global Look Press
Мировой суд в Москве признал юриста ФБК (признан в России НКО-иноагентом) Любовь Соболь виновной по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру.
Соболь признана виновной по статье «Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия».
Прокурор просил суд приговорить Соболь к году исправительных работ с удержанием 20 процентов зарплаты в пользу государства.
Наказание осужденной станет известно позднее, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Напомним, 21 декабря Соболь приехала к дому сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева и неоднократно пыталась проникнуть в квартиру.
Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон.
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