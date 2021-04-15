Сторонницу Алексея Навального Любовь Соболь признали виновной в незаконном проникновении в квартиру

Следствие

Мировой суд в Москве признал юриста ФБК (признан в России НКО-иноагентом) Любовь Соболь виновной по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру.

Соболь признана виновной по статье «Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия».

Прокурор просил суд приговорить Соболь к году исправительных работ с удержанием 20 процентов зарплаты в пользу государства.

Наказание осужденной станет известно позднее, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Напомним, 21 декабря Соболь приехала к дому сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева и неоднократно пыталась проникнуть в квартиру.

Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон.