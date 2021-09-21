Студентов Пермского университета «заперли» в общежитиях после стрельбы в вузе — им носят еду
После инцидента со стрельбой в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) студентам вуза, проживающим в общежитиях, расположенных на территории образовательного учреждения, запретили выходить на улицу. Руководство ПГНИУ снабжает их продуктами питания.
При этом у вуза около десяти общежитий, но ограничивать свободу передвижений решили только тем, кто проживает в зоне кампуса. В настоящее время вуз огорожен, вокруг стоят силовики в касках и бронежилетах. Студенты полагают, что введенные меры связаны с расследованием случившегося инцидента. Выйти из общежития можно только при наличии пропуска, правда, за сутки его смогли получить только несколько человек.
«Как только следственный комитет даст разрешение на свободное движение внутри университета, разумеется, все будут свободны”, - цитирует BBC президента университета Владимира Маланина.
Кроме того, на сайте ПГНИУ появился приказ, в котором сказано, что все сотрудники вуза переведены на дистанционный формат работы. Когда завершатся следственные действия, неизвестно.
Напомним, ранее стало известно, что СК возьмется за преподавателя, который не стал прерывать лекцию после того, как в Пермском университете началась кровавая бойня.