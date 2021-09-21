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Происшествия
Не остановившего лекцию в разгар стрельбы преподавателя проверяет Следственный комитет
21 сентября, 2021 15:46
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Фото из соцсетей/ vk.com/id224119947
Профессора Пермского государственного университета Олега Сыромятникова проверяет Следственный комитет. Напомним, 20 сентября он отказался прервать лекцию во время массового расстрела в вузе.
О том, что СК проводит анализ действий преподавателя, сообщили в университете. «Ведутся следственные действия», - рассказали в пресс-службе вуза Telegram-каналу Mash.
Напомним, профессор-филолог Олег Сыромятников отказался приостанавливать лекцию во время шутинга в университете. На него не подействовали ни предупреждение матери одной из студенток, ни слова учащихся о стрельбе.
Преподаватель назвал сообщения «сплетнями». Сыромятникова остановил только ОМОН.
Лекция преподавателя в момент стрельбы попала в сеть.
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Преподаватель может быть каким-либо образом наказан за бездействие во время шутинга в пермском вузе?
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