Студентов и преподавателей без прививки от COVID-19 перестанут пускать в вузы

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Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил принять жесткую меру, способную остановить распространение коронавирусной инфекции хотя бы среди молодого поколения. По его мнению, необходимо перестать пускать в российские вузы тех, кто еще не получил вакцину против COVID-19.

Он подчеркнул, что граждане страны не особо стремятся сделать прививку от заболевания, в то время как в Европе люди выстраиваются в очереди за лекарственным средством.

«Вчера выступал в аудитории на 150 человек – ни один не сделал прививку… Надо всем сделать, иначе мы это никогда не остановим», – цитирует политика РИА Новости.

Ранее сенатор обвинила ЛДПР в лицемерии, жестокости и предательстве экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.