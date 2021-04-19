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Политика

Сенатор обвинила ЛДПР в жестокости и предательстве Сергея Фургала

Марьям Ибрагимова
19 апреля, 2021 13:37
2 мин
Марьям Ибрагимова
19 апреля, 2021 13:37
2 мин
Фото: пресс-служба Совета Федерации / council.gov.ru
Фото: пресс-служба Совета Федерации / council.gov.ru

Представитель Хабаровского края в Совете Федерации Елена Грешнякова заявила о своем выходе из Либерально-демократической партии России и сдаче партийного билета в региональное отделение. Её супруг и сын поступили точно так же. Все из-за экс-губернатора края Сергея Фургала.

Грешнякова обвинила руководство регионального отделения партии в ведении деструктивной политики, отсутствии диалога и взаимоуважения. Кроме того, сенатор заявила о том, что в ЛДПР с легкостью сводят счета с неугодными и публично унижают коллег.
«Не успела я передать свое заявление, как тут же в социальных сетях появилась публикация с максимальным репостом о моем, якобы, предательстве Сергея Фургала, что меня еще больше убеждает в правильности принятого решения. Одно хочу спросить у рьяных членов партии, кто получил мандаты благодаря Сергею Ивановичу Фургалу, почему же вы не пришли поддержать его на санкционированный митинг?», – обратилась она с вопросом к коллегам в своем Instagram-аккаунте.

О своих дальнейших планах Грешнякова не стала пока заикаться.

Ранее сообщалось о том, что в Петербурге депутат вышел из партии «Единая Россия» и обвинил председателя Законодательного Собрания города в превращении регионального парламента в «частное предприятие».

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ЛДПР
Совет Федерации
Сенатор
Хабаровский край
Сергей Фургал
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