Вячеслава Макарова обвинили в превращении Заксобрания Петербурга в «частное предприятие»

Политика

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин обрушился с критикой на председателя регионального парламента Вячеслава Макарова после того, как ему отказали в регистрации на праймериз «Единой России».

«Вячеслав Макаров превратил в своё «частное предприятие» Законодательное собрание Петербурга, и городское отделение партии», – убежден Анохин.

Он подчеркнул, что в ЗакСе используются гнусные методы давления, в частности, на его помощников, которым по неясным причинам уже который месяц не начисляют заработную плату. Кроме того, в парламенте моментально обрубают любые попытки депутата внести на рассмотрение разработанные им законопроекты. В Законодательном Собрании города практика вставлять палки в колёса в его деятельность стала нормой, считает депутат. В связи с чем он принял решение выйти из «партии власти».

«В. С. Макаров мой политический оппонент! Я выступаю против его методов управления парламентом, основанных на подавлении личности, нетерпимости к любому мнению, идущему вразрез с его позицией», – написал Анохин в своем Instagram-аккаунте.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге назрел новый конфликт в сфере школьного питания.