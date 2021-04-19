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Политика

Вячеслава Макарова обвинили в превращении Заксобрания Петербурга в «частное предприятие»

Марьям Ибрагимова
19 апреля, 2021 12:04
2 мин
Марьям Ибрагимова
19 апреля, 2021 12:04
2 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин обрушился с критикой на председателя регионального парламента Вячеслава Макарова после того, как ему отказали в регистрации на праймериз «Единой России».

«Вячеслав Макаров превратил в своё «частное предприятие» Законодательное собрание Петербурга, и городское отделение партии», – убежден Анохин.

Он подчеркнул, что в ЗакСе используются гнусные методы давления, в частности, на его помощников, которым по неясным причинам уже который месяц не начисляют заработную плату. Кроме того, в парламенте моментально обрубают любые попытки депутата внести на рассмотрение разработанные им законопроекты. В Законодательном Собрании города практика вставлять палки в колёса в его деятельность стала нормой, считает депутат. В связи с чем он принял решение выйти из «партии власти».

«В. С. Макаров мой политический оппонент! Я выступаю против его методов управления парламентом, основанных на подавлении личности, нетерпимости к любому мнению, идущему вразрез с его позицией», – написал Анохин в своем Instagram-аккаунте.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге назрел новый конфликт в сфере школьного питания.

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