Серов и Башкетова могут разрушить систему соцпитания Петербурга в личных интересах

Бизнес

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова и глава Фрунзенского района Константин Серов атакуют городских поставщиков питания. Причиной может быть личная заинтересованность.

В Петербурге назрел новый конфликт в сфере школьного питания. В этой связи за деятельностью некоторых крупных комбинатов питания теперь активно следят надзорные органы. Работа таких компаний, как «КСП Красносельский» и «КСП Василеостровский» может быть приостановлена из-за давления определённых лиц.

Примечательно, что «ТЗБ «Петроградская» не подвергается проверкам со стороны Роспотребнадзора, также петербургские журналисты обходят этот комбинат стороной. Хотя после перехода Серова на пост главы района комбинат поднялся в прибыли, а ведомство, подконтрольное Башкетовой, не обращает внимания на компанию «ТЗБ «Петроградская». Другие комбинаты питания подвергаются регулярным проверкам.

Несмотря на то, что крупнейшие частные компании были уличены в картельных сговорах, они сдаваться не планируют. Компании начали обвинять друг друга, используя в том числе и СМИ. Журналисты публикуют статьи о низком качестве питания школьников и детсадовцев. Сейчас частники пытаются сохранить свое место на рынке питания.

В 2018 году на должность руководителя «ТЗБ «Петроградская» назначили Евгения Лобанова. Тогда комбинат активно участвовал во многих госзакупках на организацию питания в образовательных учреждениях Петербурга. Общая сумма договоров - более 3,3 миллиарда рублей, а в прошлом году предприятие назвали лидером соцпитания. В то же время компания «ТЗБ» управляется Верой Лобановой. Эти две компании поставляют питание почти во все школы и сады Невского района, мирно разделяя заказы. Некоторые журналисты выразили мнение, что это не случайно, также они полагают, что в деятельности замешан и глава Фрунзенского района Серов. Оба предприятия не подвержены вниманию надзорных органов. Однако УФАС заметил последнюю компанию в картельном сговоре с другими частниками. Но при этом «Альфа-провиант» проверили уже 150 раз, а другого крупного поставщика – 90. Примечательно, что больше всего проверок проведено Роспотребнадзором.

Данная ситуация позволяет предположить, что глава РПН Наталия Башкетова и глава Фрунзенского района Константин Серов имеют личную заинтересованность в прекращении деятельности госкомбинатов.