Новости – Люди
Люди
Студенты московских вузов сдадут сессию в дистанционном формате
15 июня, 2021 13:58
1 мин
1 мин
Vasilii Smirnov/Russian Look
Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях Москвы, сдадут летнюю сессию в формате «удалёнки», соотвествующий приказ выпустило сегодня Министерство науки и высшего образования страны.
Известно, что прибегнуть к таким мерам пришлось из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице, связанной с коронавирусной инфекцией. Нововведение, принятое сегодня, будет действовать до 19 июня.
Вузам придётся организовать летнюю сессию и государственную итоговую аттестацию с помощью дистанционных образовательных технологий, говорится в заявлении.
Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал о росте числа тяжёлых пациентов с COVID-19.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку