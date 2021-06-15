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Сергей Собянин сообщил о росте числа тяжелых пациентов с COVID в Москве — власти приняли меры
15 июня, 2021 13:11
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АГН Москва/Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице. По его словам, положение ухудшилось. Лишь за последние несколько дней количество госпитализаций тяжёлых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%, а число заразившихся на 80%.
«Подъдем больше, чем, скажем, в апреле-мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года», — цитирует главу города ТАСС.
Он подчеркнул, что власти уже подготовились к худшему сценарию — развернули дополнительные 4 тысячи койки для ковидных пациентов. Всего таких коек — 16 тысяч.
Ранее сообщалось о том, как защититься от третьей волны COVID-19.
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