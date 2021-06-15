Способы защиты в третью волну ковида назвал доктор Мясников
Врач и телеведущий Александр Мясников дал советы по защите здоровья и подготовке к третьей волне коронавируса, передают РИА Новости.
Прежде всего врач указал на необходимость вакцинации, особенно для людей преклонного возраста и для тех, у кого есть хронические заболевания. При этом привиться можно любой доступной вакциной, считает медик.
«Нам каждому нужен свой личный индивидуальный иммунитет. Своя личная защита», – написал Мясников в Telegram.
Как отмечает специалист, не нужно определять уровень антител перед вакцинацией, соответственно необходимо вакцинировать уже переболевших. Кроме того, к осени следует провести повторную ревакцинацию людям, которые получили прививки зимой прошлого или весной этого года.
Мясников добавил, что нужно продолжать соблюдать социальную дистанцию и не находиться в слишком людных местах. Также для профилактики можно использовать капли в нос «Интерферон гамма».