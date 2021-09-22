Студента журфака Новосибирского университета отчислили за ведение провокационного Telegram-канала

Люди

Из Новосибирского государственного университета отчислили студента отделения журналистики, второкурсника Андрея Сивенко. Юноша убеждён, что всё дело в его Telegram-канале «Ненаучный городок», в котором он рассказывает о проблемах университета и Академгородка.

Неоднократно его публикации оказывались замечены федеральными средствами массовой информации. В частности, без внимания журналисты не оставляли этой весной новости о принудительном выселении студентов из общежития и задержании участников посвящения одного из институтов вуза.

Вместе с популярностью Сивенок приобрёл сложные отношения с преподавателями. Так, во время летней сессии, его дважды «завалили» на экзамене по русскому языку. Как считает сам студент, преподавательница Ольга Яковлева сделала это намеренно, поскольку она является главой управления маркетинга НГУ и ее коллеги отвечают за имидж вуза.

Декан отделения журналистики Ольга Журавель, пытаясь вразумить учащегося, почему-то напомнила ему о том, что он тратит слишком много своего времени на посты в соцсетях, хотя мог бы учиться.

На пересдаче в сентябре Сивенок экзамен снова не сдал. И потому был отчислен.

Информацию о том, что у него за время обучения скопилось шесть долгов по разным предметам, студент назвал слухами, передаёт «Тайга.инфо».

Ранее на Красной площади в Москве белорус вышел на одиночный пикет против режима Александра Лукашенко. Его ожидает суд.