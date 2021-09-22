«Хватит кормить режим Лукашенко»: белорус обратился к властям РФ с заявлением
Гражданин Беларуси Дмитрий Голубев вышел на Красную площадь в Москве с пикетом против действующего лидера РБ Александра Лукашенко. Теперь его будут судить.
Активист решил поделиться своей гражданской позицией с россиянами 21 сентября. На главной площади столицы РФ он развернул бело-красно-белый плакат, на котором красовалась надпись «Хватит кормить режим Лукашенко». Снизу был QR-код, по которому можно перейти на петицию против текущей власти в республике. Голубеву не удалось долго простоять в одиночестве, его задержали силовики и доставили в отдел полиции по району Китай-город. После составления протокола об участии в несогласованной акции, белоруса отпустили. Завтра, 23 сентября, ему велели явиться на суд, передает «ОВД-инфо».
Ранее белоруса арестовали на три месяца за отказ «сдавать» блогеров.