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Следствие
Активиста из Бреста арестовали на три месяца за отказ свидетельствовать на суде против блогеров
21 сентября, 2021 11:09
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Фото: t.me/viasna96
В Беларуси приговорили к трём месяцам заключения активиста из Бреста Дмитрия Андросюка. Все дело в том, что он не захотел давать показания на суде по делу брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, которых в апреле текущего года посадили в тюрьму на три года по статье «организация и подготовка действий, грубо нарушениях общественный порядок».
Известно, что Андросюк отказался отвечать на вопросы судьи по вышеупомянутому делу, поскольку судья не стал показывать ему своё служебное удостоверение, передаёт правозащитный центр «Весна». Так парень и угодил за решетку.
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