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Омский студент Алексей Дудоладов записал видеообращение главе региона. Ради того, чтобы его отправить, он вынужден был залезть на 8-метровую берёзу, потому что в его посёлке плохой интернет.

Дудоладов рассказал, что проживает в деревне Станкевичи Называевского района и не имеет возможности проходить обучение в институте удалённо.

«Мне приходится ходить в лес за 300 метров от деревни и забираться на березу высотой 8 метров. Отсюда я выхожу в Zoom, чтобы доказать, что я не пропускаю просто так», - сообщил студент.

Глава Называевского района Юрий Безлепкин подтвердил, что в посёлке проблема с интернетом стоит весьма остро. При этом, по словам Безлепкина, улучшений со связью в ближайшее время не предвидится, передаёт telegram-канал «Подъём».

Ранее стало известно, что российские студенты не вернутся в вузы до следующего года.