Строители приступили к возведению Юго-Восточной хорды на опасном участке

Общество

Фото: Mos.ru

Строители Юго-Восточной хорды начали работы на опасном участке около МЦД Москворечье. Там наблюдаются повышенные показатели уровня радиации, а это значит, что находящиеся рядом люди могут дышать радиоктивной пылью.

Однако власти, чтобы усмирить многоичсленные протесты против строителства трассы, даже провели «косметический ремонт» небольшого участка на могильнике с радиоактивным грунтом у Московского завода полиметаллов. По словам активистов, лужу с образовавшимися химотходами строители закопали песком и начали вовзедение ЮВХ, пишет Readovka.

Напомним, начало строительства трассы было запланировано на третий квартал 2019 года. Однако в конце марта стало известно о сдвиге ранее озвученных сроков как минимум на один квартал. Активисты, экологи, и физики-ядерщики продолжают протестовать против строительства трассы.