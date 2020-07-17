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Строители приступили к возведению Юго-Восточной хорды на опасном участке

Анастасия Красильникова
17 июля, 2020 17:10
1 мин
Фото
Фото: Mos.ru

Строители Юго-Восточной хорды начали работы на опасном участке около МЦД Москворечье. Там наблюдаются повышенные показатели уровня радиации, а это значит, что находящиеся рядом люди могут дышать радиоктивной пылью.

Однако власти, чтобы усмирить многоичсленные протесты против строителства трассы, даже провели «косметический ремонт» небольшого участка на могильнике с радиоактивным грунтом у Московского завода полиметаллов. По словам активистов, лужу с образовавшимися химотходами строители закопали песком и начали вовзедение ЮВХ, пишет Readovka.

Напомним, начало строительства трассы было запланировано на третий квартал 2019 года. Однако в конце марта стало известно о сдвиге ранее озвученных сроков как минимум на один квартал. Активисты, экологи, и физики-ядерщики продолжают протестовать против строительства трассы.

темы
Москва
экология
строительство
ЮВХ
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