Москвичи жестко раскритиковали строительство ЮВХ

На общественных слушаниях в Общественной палате России в столице активисты и жители Москвы резко раскритиковали нынешний проект строительства Юго-Восточной хорды. Люди считают, что власти их не слышат.

По информации «Коммерсанта», москвичи опасаются, что из спального района Бутово превратится в транзитный узел, а в Битце ради хорды придется снести десятки домов, церковь и кладбище.

Особое внимание собравшиеся уделили участку неподалеку от парка «Коломенское», который пройдет вблизи склона с отходами радиоактивного урана и тория. Экологи и физики-ядерщики в один голос заявляют об опасности строительных работ на данном участке. Стройка на этом месте может вызвать подвижки грунта, обнажение радиоактивных отходов, что может привести к внутреннему облучению, которое повышает риск онкологических заболеваний.

Участники встречи призывали изменить план, либо же совсем отказаться от строительства.

При этом главный инженер института генплана Москвы Михаил Крестмейн заверил, что церковь и кладбище трогать не станут, но вот десять домов снести все таки придется.

Крестмейн подчеркнул, что на месте строительства во время исследования мест, где будут устанавливать опоры московского перехода, радиации обнаружены не было. Сейчас власти продолжают изучать местность.

Напомним, начало строительства трассы было запланировано на третий квартал 2019 года. Однако в конце марта стало известно о сдвиге ранее озвученных сроков как минимум на один квартал.

22 августа на пустыре на пересечении Пролетарского проспекта и Кантемировской улицы с 19 до 21 часов пройдет четвертый митинг против строительства ЮВХ.