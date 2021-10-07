Стремящимся работать в России белорусам придется сдать специальные экзамены
До конца текущего года в России разработают специальный механизм, по которому начнут проверять профессиональные навыки прибывающих на стройки мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Беларуси. Об этом заявил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.
По его словам, в ноябре специалисты начнут проверять уровень знаний и навыков у таджиков. Экзамен будет проходить в дистанционном формате и носит теоретический характер. Он на 80% состоит из профессиональных вопросов и на 20% - из вопросов по охране труда. Как только организация квалификационной проверки в Узбекистане покажет свои преимущества, данный вид проверки способностей рабочих будет применен в отношении белорусов, таджиков и киргизов. С Беларусью данный вопрос будет обсужден уже в скором времени, передает ТАСС.
Ранее московские власти заявили, что не исключают появления заключенных на стройках в столице.