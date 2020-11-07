Стрелявший в православного священника в Лионе оказался не так прост

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Полицейским Франции удалось задержать предполагаемого нападавшего, устроившего стрельбу возле православной церкви в Лионе и ранившего священника.

Задержанным оказался гражданин Грузии по имени Георгий. Также правоохранители арестовали его жену.

По данным REGNUM, подозреваемый, в качестве своего мотива, назвал вскрывшуюся связь между его женой и священником. Также Георгий заявил, что не планировал доводить дело до убийства.

Священнослужитель Николас Какавалакис был атакован вечером 31 октября, когда запирал церковь в конце дня. После полученных ранений он был доставлен в больницу.