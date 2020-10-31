Новости Общество
Общество
Стрельба возле православной церкви. Нападавшего ищет полиция Лиона
31 октября, 2020 20:02
1 мин
Flickr
Православная греческая церковь в Лионе подверглась оказалась новым объектом атаки. Возле нее неизвестный открыл стрельбу по православному священнику.
Нападавшему удалось скрыться. Священник, на данный момент, находится в тяжелом состоянии. Неизвестный выстрелил по нему, когда тот перед уходом закрывал церковь.
Как передает РБК, у храма установлен периметр безопасности, на месте преступления задействованы силовики и медики.
Ранее, в четверг, порядка 50 исламистов ворвались в католическую церковь в Вене и разгромили ее.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин