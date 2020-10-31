Стрельба возле православной церкви. Нападавшего ищет полиция Лиона

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Православная греческая церковь в Лионе подверглась оказалась новым объектом атаки. Возле нее неизвестный открыл стрельбу по православному священнику.

Нападавшему удалось скрыться. Священник, на данный момент, находится в тяжелом состоянии. Неизвестный выстрелил по нему, когда тот перед уходом закрывал церковь.

Как передает РБК, у храма установлен периметр безопасности, на месте преступления задействованы силовики и медики.

Ранее, в четверг, порядка 50 исламистов ворвались в католическую церковь в Вене и разгромили ее.