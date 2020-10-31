Полсотни исламистов ворвались в католический храм в Вене

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Порядка 50 человек, преимущественно турецкого происхождения совершили в четверг, 29 октября, нападение на церковь в Австрии.

Вечером они ворвались в католический храм Святого Антония Падуанского в Вене. В ходе нападения были разгромлены исповедальня и церковная утварь. Сообщается, что нападавшие исламисты уже находились в поле зрения полиции ранее.

Как передает РБК, находившиеся в церкви священнослужители вызвали полицию, однако нападавшим удалось скрыться до её прибытия.

На инцидент уже отреагировал канцлер Австрии Себастьян Курц, заявив: «Все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии! Мы будем решительно продолжать борьбу против политического ислама и не проявим здесь ложной терпимости».