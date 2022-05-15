Стрелок в Буффало использовал нацистский символ азовцев*
Тот факт, что устроивший массовую стрельбу в американском супермаркете в Буффало был одет в одежду с теми же символами, что и националисты из «Азова»* на Западе постараются не заметить. Такое мнение высказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский задается вопросом, как на Западе будут пытаться не заметить очевидные, но неудобные параллели.
В прессе появились выдержки из текста в соцсети обвиняемого, где изображен оккультный символ «Черное солнце» в белом цвете. Его широко используют современные националисты и нацисты, пишет «РИА Новости».
Президент США Джо Байден назвал случившееся 14 мая в супермаркете города Буффало актом внутреннего терроризма. По версии полицейских, нападение произошло на почве расовой ненависти: почти все убитые и раненные - афроамериканцы. Убиты 10 человек, еще трое получили ранения. Двое из них в критическом состоянии.
Стрелявшего удалось задержать, им оказался 18-летний Пейтон Джендрон.
(* - против участников в РФ заведены уголовные дела)