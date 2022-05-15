Джо Байден назвал массовое убийство в супермаркете актом внутреннего терроризма
Президент США Джо Байден назвал случившееся 14 мая в супермаркете города Буффало актом внутреннего терроризма.
После массового убийства в супермаркете Байден выступил с заявлением, он назвал произошедшее актом внутреннего терроризма. Президент выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил сотрудников правоохранительных органов.
Байден осудил преступления на почве расовой ненависти, назвав их отвратительными и призвал покончить с внутренним терроризмом.
Массовое убийство произошло в супермаркете города Буффало, штат Нью-Йорк. Его совершил 18-летний Пейтон Джендрон. Он подъехал к супермаркету, взял винтовку и открыл беспорядочную стрельбу. Убиты 10 человек, еще трое получили ранения. Двое из них в критическом состоянии.
По версии полицейских, нападение произошло на почве расовой ненависти: почти все убитые и раненные - афроамериканцы. Стрелявшего удалось задержать, пишет «РИА Новости».