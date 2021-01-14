Стрельба в Москве. Четыре человека ранены

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Вечером 13 января правоохранительные органы получили информацию о стрельбе в одном из заведений на Ленинградском шоссе.

На место происшествия прибыл полицейский наряд. Установлено, что

в помещении кафе произошел конфликт между неизвестными. Один из них произвел несколько выстрелов. После этого стрелявший скрылся.

В результате четыре человека получили ранения и обратились за медицинской помощью, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что мужчина «в состоянии опьянения» открыл стрельбу по прохожим в Перми. Убита женщина, ранены сотрудники Росгвардии.