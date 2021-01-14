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Общество
Стрельба в Москве. Четыре человека ранены
14 января, 2021 09:51
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фото: Flickr
Вечером 13 января правоохранительные органы получили информацию о стрельбе в одном из заведений на Ленинградском шоссе.
На место происшествия прибыл полицейский наряд. Установлено, что
в помещении кафе произошел конфликт между неизвестными. Один из них произвел несколько выстрелов. После этого стрелявший скрылся.
В результате четыре человека получили ранения и обратились за медицинской помощью, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что мужчина «в состоянии опьянения» открыл стрельбу по прохожим в Перми. Убита женщина, ранены сотрудники Росгвардии.
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