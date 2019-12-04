В Перми неадекват хаотично стрелял по прохожим и убил женщину

Мужчина «в состоянии опьянения» открыл стрельбу по прохожим в Перми. Убита женщина, ранены сотрудники Росгвардии.

В пятом часу утра злоумышленник стал стрелять из окна квартиры, затем с ружьем вышел на улицу и обстрелял прохожих. Была убита женщина, ранены двое сотрудников Росгвардии, один из которых — водитель наряда группы задержания. Росгвардеец получил легкое ранение — дробь в основном попала в бронежилет.

Стрелка задержали, им оказался 50-летний местный житель. Как пишет Lenta.ru, он был в неадекватном состоянии из-за наркотиков — запаха спиртного от него не исходило. По предварительным данным, мужчина сделал не менее восьми выстрелов.

В отношении жителя Перми возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве из хулиганских побуждений, покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее недовольный пробками эксперт Госдумы обстрелял таксистов из газового пистолета в московской пробке.



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