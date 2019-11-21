Недовольный пробками эксперт Госдумы обстрелял таксистов

Эксперт Госдумы и Совета Европы по кибербезопасности Илья Сачков обстрелял таксистов из газового пистолета. Одному водителю потребовалась медицинская помощь.

Таксист попал в пробку у гостиницы Four Seasons в Москве. В какой-то момент к нему подошел молодой человек и грубо потребовал проехать.

Водитель объяснил, что ехать некуда. Тогда мужчина достал газовый пистолет и выстрелил в таксиста. Газ попал на лицо и одежду. Когда на помощь подоспел другой таксист, Сачков выстрелил и в него.

Как сообщает РЕН ТВ, стрелка задержали. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее в Челябинске обстреляли машину главного врача детского травмпункта.

Читайте нас в мобильном приложении