Недовольный пробками эксперт Госдумы обстрелял таксистов
Эксперт Госдумы и Совета Европы по кибербезопасности Илья Сачков обстрелял таксистов из газового пистолета. Одному водителю потребовалась медицинская помощь.
Таксист попал в пробку у гостиницы Four Seasons в Москве. В какой-то момент к нему подошел молодой человек и грубо потребовал проехать.
Водитель объяснил, что ехать некуда. Тогда мужчина достал газовый пистолет и выстрелил в таксиста. Газ попал на лицо и одежду. Когда на помощь подоспел другой таксист, Сачков выстрелил и в него.
Как сообщает РЕН ТВ, стрелка задержали. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
Ранее в Челябинске обстреляли машину главного врача детского травмпункта.
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