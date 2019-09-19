Автомобиль врача детского травмпункта изрешетили пулями
В Челябинске обстреляли автомобиль главного врача одного из детских травмпунктов. В момент происшествия машина находилась на парковке у медицинского учреждения.
В результате стрельбы никто не пострадал. Сама врач находилась на работе и обнаружила повреждения только после смены.
Несмотря на то, что парковка оборудована камерами видеонаблюдения, то место, на котором стоял обстрелянный автомобиль, в радиус съемки не попало.
Сейчас женщина написала заявление в полицию и начала искать свидетелей случившегося.
Ни личность, ни мотивы преступника пока не установлены, сообщает «Вечерний Челябинск».
Ранее ревнивый мужчина открыл стрельбу из ружья в парикмахерской Подмосковья.
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