Автомобиль врача детского травмпункта изрешетили пулями

В Челябинске обстреляли автомобиль главного врача одного из детских травмпунктов. В момент происшествия машина находилась на парковке у медицинского учреждения.

В результате стрельбы никто не пострадал. Сама врач находилась на работе и обнаружила повреждения только после смены.

Несмотря на то, что парковка оборудована камерами видеонаблюдения, то место, на котором стоял обстрелянный автомобиль, в радиус съемки не попало.

Сейчас женщина написала заявление в полицию и начала искать свидетелей случившегося.

Ни личность, ни мотивы преступника пока не установлены, сообщает «Вечерний Челябинск».

Ранее ревнивый мужчина открыл стрельбу из ружья в парикмахерской Подмосковья.