Страшные цифры: в 2020 году убыль населения России возрастет в 10 раз

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Кабмин России двукратно ухудшил оценку сокращения общей численности населения страны по итогам текущего года.

В предыдущем варианте проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года ожидалось, что население страны сократиться на 158 тысяч человек, а с 2022 года начнется прирост.

Однако теперь кабмин пересмотрел оценку — скорость сокращения общей численности населения России в 2020 году возрастет в 10 раз по сравнению с прошлым годом: уменьшение на 352,5 тысячи человек против 32,1 тысячи человек в 2019 году.

В 2021 году численность населения страны снизится еще на 290 тысяч человек, в 2022 году — на 238,1 тысячи, в 2023 году — на 189,1 тысячи, а в 2024 году — на 165,3 тысячи человек.

Согласно документу, за 2020–2024 годы население России уменьшится более чем на 1,2 млн человек.

Выход на положительные темпы прироста прогнозируются только в 2030 году, сообщает РБК.

Напомним, в 2019 году аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся убыль населения России. Это длится четвертый год подряд.

В докладе о ходе исполнения бюджета за январь-сентябрь говорится, что страна может не достигнуть желаемых показателей роста населения. На 1 сентября 2019 года в России проживали 146,7 млн человек.

Это на 52,5 тыс. меньше, чем к началу года. Мигранты компенсировали убыль только на 76%.