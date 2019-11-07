Мигранты не помогли: в России ускорилась убыль населения

Аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся убыль населения России. Это длится четвертый год подряд.

В докладе о ходе исполнения бюджета за январь-сентябрь говорится, что страна может не достигнуть желаемых показателей роста населения. На 1 сентября 2019 года в России проживали 146,7 млн человек.

Это на 52,5 тыс. меньше, чем к началу года. Мигранты компенсировали убыль только на 76%.

В ведомстве констатируют, что убыль населения только с января по август 2019 года почти равна показателям в целом за 2018 год. Прирост населения был только в 17 регионах – в прошлом году его наблюдали в 20 субъектах, пишет РБК.

Напомним, в 2019 году в России запустили нацпроект «Демография». Он нацелен на увеличение продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет и снижение смертности.