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Люди

Страна с продовольственным кризисом «прячет» очереди в магазинах ради имиджа президента

Лилия Караева
29 апреля, 2021 09:12
2 мин
Лилия Караева
29 апреля, 2021 09:12
2 мин
Туркмения
Russian Look/

В Туркмении запретили собираться у магазина. Соответствующий запрет ввел сын президента Сердар Бердымухаммедов: по его мнению, продуктовые очереди «портят имидж» главы государства.

По новым правилам, граждане могут прийти в магазин в отведенное время и только после звонка продавца. Данное правило действует в Ашхабаде.

Другой город - Туркменабад - позволил собираться до четырех человек возле магазина. Остальным нужно ждать в подъездах и не выходить, пока не подойдет очередь.

Житель Туркменабада сказал изданию «Радио Азатлык» (признано иноагентом): «Товары также продаются через черный ход, а не через главный вход в магазин. Если кто-то захочет протестовать, полиция угрожает арестовать его и исключить из очереди в качестве наказания».

Продовольственный кризис в Туркмении длится четыре года. В связи с ростом цен у частников люди выстраиваются в очередях, чтобы купить продукты по субсидированным ценам - такие товары отпускают с 6 до 8 утра. Власти отрицают продовольственную проблему.

Ранее из Беларуси запретили вывоз некоторых товаров из-за риска нехватки продовольствия.

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ТЕГИ
Запрет
Туркмения
Продуктовые очереди
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