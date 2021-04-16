Началось: из Беларуси запретили вывоз отдельных товаров из-за риска нехватки продовольствия

Экономика

В Беларуси на три месяца ввели запрет на вывоз отдельных товаров. Решение принято, чтобы избежать продовольственного кризиса из-за искусственного регулирования цен.

Из республики запрещено вывозить пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, гречиху, просо и прочие злаки. Запрет предусмотрен постановлением Совета Министров от 14 апреля.

Его положения вступают в силу после официального опубликования.

Запрещен вывоз товаров за пределы Беларуси в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и страны, не являющеиеся членами ЕАЭС. Запрет не будет распространяться, в частности, в случае вывоза товаров за пределы республики для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам, сообщает Pravo.by.

Ранее сообщалось, что противники президента Беларуси Александра Лукашенко добились «удара» по экономике республики.