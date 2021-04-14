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Экономика

Противники Лукашенко добились «удара» по экономике Беларуси

Антон Мельников
14 апреля, 2021 00:40
2 мин
Антон Мельников
14 апреля, 2021 00:40
2 мин
Youtube / Гродненский Химик
Youtube / Гродненский Химик

Крупный клиент прекратит сотрудничество с белорусским госпредприятием «Гродно Азот».

Стачечный комитет (стачком) «Гродно Азота» сообщил, что получил письмо от немецкого дистрибьютора химической продукции Helm AG. Согласно ему, компания перестанет закупать у «Азота» продукцию. При этом, дистрибьютор закупал до 10% годового объема продукции гродненского предприятия.

Helm AG отметила, что сотрудничество может быть восстановлено в будущем, при условии, что на «Гродно Азоте» будет проведена проверка условий охраны труда.

Накануне решения немецкой компании, в Helm AG было направлено письмо с «фактами нарушений прав рабочих в Беларуси». Его подготовила команда оппозиционного лидера Светланы Тихановской совместно с активом стачки. Также в подготовке письма участвовала белорусская диаспора, которая в марте провела пикет у офиса Helm AG в Гамбурге. Активисты пытались «не дать ей (Helm AG-прим.) закрыть глаза» на давление, которое руководство белорусского госпредприятия оказывает на рабочих.

В направленных в Helm AG материалах были приведены конкретные примеры репрессий на «Гродно Азоте». В частности, рассказывалось о работниках, которых подвергли штрафам или арестам из-за участия в протестах против режима президента Александра Лукашенко. Было описано более 40 таких случаев.

Также в письме пояснялось, как руководство завода нарушает право рабочих на забастовку, оказывает давление на сотрудников и принуждает к труду, сообщается в Telegram-канале Светланы Тихановской.

Немецкая компания Helm была основана в 1900 году. В 2019 году её товарооборот составил более 5 млрд евро. У компании более 100 филиалов и представительств в более чем 30 странах мира, отмечает TUT.by.

Ранее член Кабинета представителей Тихановской по экономике Алесь Алехнович заявил, что в республике порядка 50 тысяч заключённых используется в качестве «рабской силы». Об этом читайте в нашем материале.

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ТЕГИ
Оппозиция
Беларусь
Светлана Тихановская
Стачка
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