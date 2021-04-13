«50 000 заключённых в Беларуси используют как рабскую силу»: Тихановская провела совещание

Политика

Заключенных в Беларуси «используют как рабскую силу». В их отношении не соблюдаются требования по охране труда и нет достойной зарплаты. Об этом заявил представитель Кабинета Светланы Тихановской по экономике Алесь Алехнович во время совещания.

Экс-кандидат в президенты Беларуси, оппозиционный лидер Светлана Тихановская провела совещание своего Кабинета представителей. На нём были обозначены планы и итоги работы.

В частности, Кабинет представителей решил, что будет собирать все данные о пытках и принудительном труде заключённых в Беларуси. Информация будет с конкретными историями заключенных будет направляться международным партнерам.

При этом, по словам представителя Светланы Тихановской по экономике Алеся Алехновича, в республике не менее 50 тысяч заключённых принуждают к труду.

«<…> Как минимум 50 000 заключённых в Беларуси используют как рабскую силу – без выполнения требований по охране труда и технике безопасности, а также адекватной оплаты труда (зарплата может составить 10 долларов в месяц)», - заявил он.

Алехнович отметил, что отказаться от принудительных работ возможности нет поскольку это «может быть расценено как злостное нарушение порядка».

Он добавил, что созданные таким трудом продукты «режим (Александра Лукашенко) экспортирует в другие страны, и им стоит об этом знать».

Полный список обсужденных на совещании вопросов доступен в Telegram-канале Кабинета представителей.