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Страх назван одной из причин заражения COVID-19

Артем Денисов
26 января, 2021 03:49
2 мин
Артем Денисов
26 января, 2021 03:49
2 мин
коронавирус
Фото: pixabay.com

Панический страх перед COVID-19 может привести к реальным проблемам со здоровьем.

Как сообщил психотерапевт Игорь Салынцев, эмоциональное и психическое состояние человека отражается и на физиологии. При излишней тревожности снижаются обменные процессы в организме и его сила. Как следствие, снижается иммунитет, и уязвимость к разным патологиям будет усиливаться.

Как отметил Салынцев, тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии. Психотерапевт считает, что вакцинация от коронавируса станет решением сразу двух проблем: защитит организм от COVID-19, и снизит уровень тревожности, сообщает радио Sputnik.

Ранее российская телеведущая и врач Елена Малышева сообщила, что потеря обоняния из-за COVID-19 может стать причиной трагедии.

По ее словам, этот симптом коронавируса стоил жилья олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Дарье Шкурихиной, у которой на Рождество сгорела квартира «так как она даже не почувствовала запах дыма».

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