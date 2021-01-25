Потеря обоняния из-за коронавируса может привести к пожару

Общество

Российская телеведущая и врач Елена Малышева сообщила, что потеря обоняния из-за COVID-19 может стать причиной трагедии.

По ее словам, этот симптом коронавируса стоил жилья олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Дарье Шкурихиной, у которой на Рождество сгорела квартира «так как она даже не почувствовала запах дыма».

При потере обоняния Малышева посоветовала установить дома датчики для угарного газа, а также проверять срок годности продуктов. Врач в качестве методов лечения этого недуга предложила промывать нос два раза в день и использовать спреи для носа с гормонами утром и вечером, сообщает РИА «Новости».

Ранее Малышева рекомендовала сбивать температуру тела при COVID-19 парацетамолом. Она отметила, что данный препарат универсален и «глобально подходит всем». Врач также напомнила, что парацетамол разрешен беременным и кормящим матерям.