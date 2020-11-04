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Общество
Столичный аэропорт введёт дополнительные меры из-за террористов в Австрии
4 ноября, 2020 00:10
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Youtube / Sheremetyevo International Airport
В московском аэропорту «Шереметьево» на рейсах, которые вылетают в Австрию, или возвращаются из неё, буду введены дополнительные меры безопасности. Усиление мер произошло на фоне теракта, который произошёл в австрийской столице.
Вещи пассажиров, а также грузы и почта будут досматриваться дополнительно. К мерам подключат сотрудников ФСБ и линейный отдел МВД по аэропорту.
Сотрудники «Шереметьево» пройдут инструктаж о том, как действовать при террористических атаках, или захвате аэропорта.
Усиление мер безопасности в аэропорту вводится вплоть до 10 ноября, передаёт telegram-канал Baza.
Ранее стало известно, что запрещенная в России «ИГ» взяла на себя ответственность за теракт в Австрии.
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