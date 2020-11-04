Youtube / Sheremetyevo International Airport

В московском аэропорту «Шереметьево» на рейсах, которые вылетают в Австрию, или возвращаются из неё, буду введены дополнительные меры безопасности. Усиление мер произошло на фоне теракта, который произошёл в австрийской столице.

Вещи пассажиров, а также грузы и почта будут досматриваться дополнительно. К мерам подключат сотрудников ФСБ и линейный отдел МВД по аэропорту.

Сотрудники «Шереметьево» пройдут инструктаж о том, как действовать при террористических атаках, или захвате аэропорта.

Усиление мер безопасности в аэропорту вводится вплоть до 10 ноября, передаёт telegram-канал Baza.

Ранее стало известно, что запрещенная в России «ИГ» взяла на себя ответственность за теракт в Австрии.