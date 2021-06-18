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Столичные власти запретили больницам оказывать плановую помощь непривитым
18 июня, 2021 14:42
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Департамент здравоохранения Москвы запретил больницам оказывать плановую медицинскую помощь непривитым гражданам. Исключение составят пациенты с онкологией и заболеваниями крови, а также те, кому прививка противопоказана по медицинским соображениям.
Временно лечь на госпитализацию можно только тем, кто получил прививку от COVID-19, или в случае предоставления доказательств, что вакцина противопоказана.
При этом экстренная помощь будет оказываться любым гражданам независимо от прививки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Ранее московские власти одобрили предложение бизнеса отстранять сотрудников от работы без выплаты зарплаты в случае отказа прививаться.
Вопрос по теме:
Запрет на медицинскую помощь при отсутствии прививки от коронавируса - нарушение прав граждан или вполне обоснованное решение?
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