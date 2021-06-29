Столичные власти в скором времени запретят людям выходить из дома без QR-кода
Властям Москвы очень полюбилась система QR-кодов, распространившаяся на данный момент на заведения общепита и массовые мероприятия. Однако это ненадолго. По словам первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка, в скором времени необходимость доказывать свою защищенность от коронавирусной инфекции станет обыденностью и в других сферах жизни.
«Давайте вот так уж прямо - общественный транспорт и магазины - может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть», — заявил Немерюк.
Он подчеркнул, что в настоящее время свыше семи тысяч ресторанов Москвы уже внедрили систему QR-кодов, а сделали прививку от COVID-19 более 2,5 миллионов местных жителей, передаёт ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что главный санврач Украины предложил запретить непривитым от коронавируса детям ходить в школу.