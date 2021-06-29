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Главный санврач Украины призвал лишить непривитых детей возможности учиться как все
29 июня, 2021 14:29
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин призвал не обучать непривитых от коронавируса детей а школах.
«Не допускать в учреждения образования детей, которые не вакцинированы и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний», — заявил он.
Кузин подчеркнул, что не получивших препарат против COVID-19 школьников придётся переводить на дистанционный формат обучения.
Как бороться с нежелании взрослых прививаться, украинские власти пока не решили. Известно, что точно без прививки не смогут приступить к своим рабочим обязанностям работники образования и сферы обслуживания. Остальным, веротяно, придётся самостоятельно принимать решение, цитирует главного санврача страны «Лига.Life».
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Как вы думаете, в России тоже перестанут пускать непривитых учеников за порог школы, как и на Украине?
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