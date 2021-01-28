Столичные прокуроры запугивают собравшихся на новую протестную акцию

Общество

В Москве прокуроры вынесли ряд предупреждений по поводу протестной акции, которую анонсировали сторонники оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя прокуратуры, в интернете были выявлены призывы к участию граждан в массовых публичных мероприятиях 31 января.

Пять российских и иностранных интернет-компаний получили от ведомства предостережения о том, что распространение информации с призывами к несанкционированным акциям незаконны.

Прокуратура также напомнила, что «организация несогласованного публичного мероприятия», а также участие в нём повлекут за собой «установленную законодательством РФ ответственность», передаёт «Интерфакс».

Ранее стало известно, что из-за готовящихся протестов в Москве перекроют центр города.