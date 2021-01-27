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Общество

ФСБ уже готовится: в конце месяца в Москве грядёт перекрытие центра для авто

Антон Мельников
27 января, 2021 22:47
1 мин
Антон Мельников
27 января, 2021 22:47
1 мин
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик

Служба «ГУМ — парковочные услуги» предупредила клиентов о том, что 31 января в Москве силовые структуры намерены ограничить въезд транспорта в центр города. Решение силовиков вероятно вызвано анонсированной протестной акцией в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Согласно распространяемому сообщению, «в связи с проведением правоохранительными органами профилактических мероприятий по поддержанию общественного порядка», 31 января ограничат въезд автотранспорта в центральную часть Москвы. Ограничения будут действовать с 07:00 до 19:00.

При этом в ГУМе заявили, что никаких сообщений не универмаг не рассылал, а 31 января работа торгового центра будет идти в обычном режиме, передаёт Znak.com.

Напомним, ранее сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали следующую протестную акцию в поддержку политика. Местом проведения мероприятия заявлена Лубянская площадь.

Ранее сегодня стало известно, что силовики начали массово обыскивать оппозиционеров и других неугодных режиму.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
ФСБ
протесты
Лубянка
1 мин
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