Общество

Служба «ГУМ — парковочные услуги» предупредила клиентов о том, что 31 января в Москве силовые структуры намерены ограничить въезд транспорта в центр города. Решение силовиков вероятно вызвано анонсированной протестной акцией в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Согласно распространяемому сообщению, «в связи с проведением правоохранительными органами профилактических мероприятий по поддержанию общественного порядка», 31 января ограничат въезд автотранспорта в центральную часть Москвы. Ограничения будут действовать с 07:00 до 19:00.

При этом в ГУМе заявили, что никаких сообщений не универмаг не рассылал, а 31 января работа торгового центра будет идти в обычном режиме, передаёт Znak.com.

Напомним, ранее сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали следующую протестную акцию в поддержку политика. Местом проведения мероприятия заявлена Лубянская площадь.

Ранее сегодня стало известно, что силовики начали массово обыскивать оппозиционеров и других неугодных режиму.