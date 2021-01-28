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Столетним блокадникам на Урале подарили сертификаты в супермаркет в соседнем городе

Лилия Караева
28 января, 2021 18:06
1 мин
Лилия Караева
28 января, 2021 18:06
1 мин
Сертификаты
Группа в Vk.com / Краснотурьинск

Блокадницам на Урале подарили сертификаты магазина, которого нет в городе. Ближайший находится в 40 километрах - затем женщинам с полными пакетами придется возвращаться назад.

Сертификаты вручили в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. Блокадниц в Краснотурьинске Свердловской области поздравили сотрудники управления социальной политики.

Пережившим войну женщинам, одной из которых более 100 лет, вручили сертификаты в супермаркет «Кировский» номиналом в 1500 рублей.

Ближайший магазин находится в Серове - до него 40 километров. В мэрии города заверили, что помогут с транспортировкой пенсионеров, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

Ранее чиновницы в шубах преподнесли блокадникам в Крыму цветы и батоны. Ситуация вызвала скандал, но пенсионеры не обиделись на поздравление.

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Урал
Сертификаты
блокадницы
поздравление
1 мин
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