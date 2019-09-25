«Мы стоим на краю пропасти». Эксклюзив Русской Планеты

В продолжение темы нехватки квалифицированных военных лётчиков и технических специалистов в Воздушно-космических силах РФ «Русская Планета» побеседовала с генерал-майором ВКС, заслуженным лётчиком России. Наш собеседник согласился на откровенный разговор на условиях анонимности, так как продолжает служить и пока не переведён в запас.

— В феврале 2017 года, выступая в Госдуме, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что дефицит военных лётчиков на 2016 год составлял 1300 человек. Много это или мало? И как изменилась эта цифра сейчас?

—Точных данных у меня нет, но велика вероятность, что цифра по дефициту, озвученная министром обороны, осталась прежней. Кадровую ситуацию в ВВС я бы охарактеризовал как очень острую. Не хватает не только лётчиков, но и техперсонала — специалистов по обслуживанию авиационной техники и квалифицированных инженеров.

— В СМИ я прочитал, что сегодня в лётчики набирают даже сержантов. Правда ли это?

— Нет. Эта информация не соответствует действительности. Самолёты пилотируют исключительно офицеры. Сержантов можно было сажать в кабину во времена Великой Отечественной войны, когда техника была относительно несложной, и страна испытывала катастрофический дефицит лётчиков вследствие чудовищных потерь. Современной машиной может управлять только человек с высшим инженерным или техническим образованием.

— Зачем Минобороны так активно пиарит службу девушек в военной авиации? Сейчас несколько курсов проходят обучение в Краснодарском авиационном училище. Звучат мнения, что представительницы слабого пола вполне могут стать истребителями.

— Во-первых, количество курсанток очень небольшое. Во-вторых, они будут летать на транспортных самолётах. Разговоры о том, что девчонок можно посадить в кабину штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей нужны для пропаганды профессии среди мужского населения. Ничем иным я это объяснить не могу. В любом случае в зону боевых действий выпускниц училища никто не отправит.

Повторюсь: эксперимент с набором девушек носит исключительно пропагандисткой характер. Он не имеет ничего общего с феминизмом, возрастанием роли женщин в обществе и прочей ерундой

Наверное, кто-то из шишек в Министерстве насмотрелся на американские агитки, в которых часто фигурирует образ молодой красивой девушки в военной форме, и, видимо, решил запустить отечественное ноу-хау. В принципе можно согласиться с тем, что образ русской красавицы, управляющей самолётом, является весьма притягательным для молодых защитников Отечества. Правда, не стоит забывать, что любые полёты неизбежно сопровождаются риском для жизни. По разным причинам регулярно гибнут как новички, так и те, кого принято называть асами.

— Понятно. Почему, на ваш взгляд, Россия столкнулась с таким большим дефицитом лётного и инженерного состава? Чаще всего обвиняют Анатолия Сердюкова, сокращавшего авиационные училища.

— Здесь много факторов и возлагать на кого-то вину однозначно нельзя. Например, Анатолий Сердюков (занимал пост министра обороны с 2007 по 2012 годы) действительно совершил ошибки, которые негативно повлияли на кадровую ситуацию в войсках. Он руководил как экономист, не понимая военную специфику. Например, в рамках оптимизации расходов он пытался объединить авиационные школы и сократить число аэродромов.

Это делать было категорически нельзя! Далеко не все законы экономики применимы к Вооружённым силам. В результате его реформ часть училищ фактически исчезла. Была утрачена материальная база и самое главное — люди. С другой стороны, при Сердюкове зарплаты лётчиков увеличились в три раза! Значительно улучшилось материальное обеспечение, в авиационные части начали поступать новые машины. Ничего подобного не происходило с 1980-х годов.

Однако проблема дефицита появилась не при Сердюкове и не при Шойгу. Глубинная причина — это, конечно, распад СССР, последовательное уничтожение армии и авиации в 1990-е годы. Помню, как меня, практически выдавливали со службы, несмотря на нехватку опытных лётчиков. Это продолжалось вплоть до середины 2000-х годов

Я не склонен к конспирологии, но такое ощущение, что это была сознательная политика по разрушению наших Вооружённых сил. Что делалось? Создавались невыносимые для службы условия. Эти испытания выдержали далеко не все мои товарищи. Поэтому основной удар по нашей боевой авиации был нанесён именно в те смутные годы, и оправиться от него мы не можем до сих пор.

Последнее время ключевым фактором дефицита лётчиков и инженерно-технического состава, как я думаю, является скромное по современным меркам денежное довольствие. Я уже говорил, что при Сердюкове доходы офицеров выросли в три раза, но когда это было? При Шойгу зарплаты повышаются, но явно не поспевают за гражданскими.

Сейчас лейтенант ВКС получает столько же денег, сколько зарабатывает квалифицированный слесарь, техперсонал — ещё меньше

Молодые лётчики есть, но какой смысл государству в них вкладываться, если они, отслужив по контракту, уйдут в гражданскую авиацию? А оттуда наверняка уедут в Китай или другие страны, где платят больше, чем в наших авиакомпаниях, а условия труда более щадящие. Это так называемая утечка мозгов. Чудовищная проблема для нашей страны. Она является следствием того, что в условиях открытых границ мы проигрываем конкуренцию зарубежным державам.

— Одной из мер снижения дефицита, на которое пошло Минобороны, стало увеличение срока службы лётчиков предпенсионного возраста. Можно ли обязать выпускников училищ оставаться в войсках как минимум на 10-15 лет?

— Вполне возможно, что такой вариант сейчас прорабатывается. Я могу понять молодых лётчиков: всем хочется получать хорошие деньги и жить в комфорте, но по отношению к государству, которое вкладывает миллионы в их обучение и подготовку, это несправедливо! Долги нужно отдавать. Тем более речь идёт о защите Отечества, нашей священной обязанности.

В то же время вводить обязательные контракты на 10 или 15 лет вместо нынешних 5 лет — не очень разумно и этично. Если лётчику по тем или иным причинам надоест служить, никакого толку с него не получиться. Это не та профессия, где работает поговорка: «Стерпится — слюбиться»

Здесь требуются не запретительные меры, а мотивационные — повышение зарплат, предоставление офицеру и членам его семьи разнообразных льгот, адекватная патриотическая пропаганда. Инструментов как оставить лётчиков на службе и завлечь их — масса. Велосипед изобретать не нужно, феерических денег — тоже, необходимы соответствующие организационные решения и, конечно, время. Лет через 10 поступательной работы проблема дефицита будет в целом решена, а через пять — мы почувствуем серьёзные положительные.

— Проблема дефицита военных лётчиков существует не только в нашей стране. Она повсеместна. Как с ней справляются американцы?

— Вы правы. Дефицит кадров в ВВС испытывают все страны НАТО. Соединённые Штаты, как мне представляются, отчасти страдают примерно по тем же причинам, что и наша страна. Однако американцев выручает резерв лётного состава. Я имею в виду ВВС Национальной гвардии. Я бывал в США и ознакомился с тем, как устроена подготовка их резервистов. Могу её охарактеризовать как великолепную.

Причём ВВС Национальной гвардии — это не совсем американское изобретение. В период холодной войны многое они позаимствовали у нас, в частности, из системы ДОСААФ. Взяли из неё лучшее и переложили советский опыт на свои заокеанские реалии.

Поэтому ситуация с военными лётчиками у американцев сложная, но не критическая. Они всегда могут привлечь к выполнению боевых задач резервистов. В России резерва нет. Поэтому с нашим кадровым дефицитом мы стоим на краю пропасти. Дойдёт до того, что в угрожаемый период мы не сможем воспользоваться потенциалом наших ВКС, а он номинально пока ещё второй в мире!

— Что же делать? Может России стоит создать ведомство, аналогичное ВВС Нацгвардии США?

— Существование Национальной гвардии Соединённых Штатов обусловлено особенностями структуры вооружённых сил этой страны. У нас совсем другое геополитическое положение и нам американский опыт не всегда подходит. Есть ДОСААФ. Его и нужно развивать соответствующим образом. Также очень хорошо себя показала практика спецшкол ВВС, которые существовали в СССР.

— То есть вы предлагаете возродить советскую практику подготовки резерва для Военно-воздушных сил?

— А почему бы и нет? Ситуация с кадрами настолько острая, что сейчас необходимо массово привлекать к обучению лётным и инженерно-техническим специальностям молодых людей, получающих гражданскую профессию в технических вузах. Я сам выходец из ДОСААФ, и служба в войсках оказалась мне ближе.

— Разве выпускник ДОСААФ может иметь такой же уровень профессиональной подготовки как резервист ВВС Нацгвардии США?

— Конечно, я осознаю, что это не так. Развитие ДОСААФ — это самый простой и менее затратный путь. Сейчас на него нужно просто встать, чтобы разгрести эти авгиевы конюшни, а дальше уже смотреть, что делать. Содержать ВВС в структуре, например, нашей Росгвардии очень дорого. Денег на это не будет. Здесь не должно быть иллюзий.

Могу сказать, что в советские годы выпускники ДОСААФ были достаточно хорошо подготовлены в технике пилотирования. Да, они не знали множества тонкостей из-за слабой теоретической подготовки и, наверное, проиграли бы воздушный бой современным резервистам Нацгвардии. Но полететь и отбомбиться по террористам в Сирии во втором эшелоне они смогли бы. Разве такие люди были бы сейчас лишними?

Также благодаря ДОСААФ мы могли бы сократить или ликвидировать дефицит гражданских лётчиков.

Сегодня мы вообще забыли о том, что такое мобилизационные резервы. Я понимаю, что времена другие, но все россказни про то, что современная война будет происходить путём нажатия каких-то кнопочек — абсолютная чушь. Полностью полагаться на автоматизированные системы — нелепо и преступно. Войну всё равно выигрывают люди. Пока ботинок пехотинца при поддержке авиации не ступит на вражескую землю или освобождённую от оккупантов территорию победы не будет.

— Вы несколько раз упомянули о патриотической пропаганде. Зачем она нужна тем же лётчикам и инженерно-техническому составу?

— Я много говорил о деньгах, но ими всё не измеряется. Невозможно подготовить профессионального лётчика и настоящего воина без патриотической работы. Только сейчас не нужно читать лекции по политэкономии и изучать речи лидеров «Единой России» или министра обороны. Также я не приемлю хуления западных армий и тамошней военной техники. Противно сейчас слышать шапкозакидательские лозунги, когда осознаёшь, сколько проблем не решено в наших войсках.

Патриотизм военнослужащих должен базировать на понимании того, что наша страна находится в состоянии перманентной военной угрозы в силу уязвимого геополитического положения.

Требования к обеспечению безопасности у нас намного выше, чем у западных государств. Это говорит о том, что народу и армии нужно работать вдвое больше. Но этот труд должен быть эффективным и осознанным. Россия не может позволить себе слабости, которые свойственны западным странам.

Если это популярно разъяснять и без лишнего пафоса, то каждый военнослужащий начнёт ощущать персональную ответственность за судьбу России. Вот именно это и нужно воспитывать. Если не ты, то никто

И ещё один момент. В обязательном порядке нужно воспитывать уважение к противнику, калёным железом и выжигать тягу к недооценке его возможностей. Взять тех же американцев — они необычайно сильны и коварны. Один раз зевнул, и американский самолёт уже висит у тебя на хвосте. Второго шанса в столкновении с таким врагом уже не будет.