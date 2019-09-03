Россия страдает от нехватки опытных пилотов

Итоги завершившегося в Жуковском авиасалона МАКС-2019 внушают осторожный оптимизм по поводу будущего боевой авиации России. С помпой на выставке прошла презентация новых истребителей МиГ-35 и Су-57. Авиационная конструкторская школа РФ доказала, что может в целом успешно развиваться, несмотря на дефицит финансирования и санкционный режим.

Однако в тени деловой программы МАКС-2019 остался не менее важный вопрос, связанный с подготовкой лётного состава. Есть ли у России достаточное количество квалифицированных кадров для пилотирования новых боевых машин?

Бесценная профессия

В настоящее время профессия лётчика по-прежнему считается элитной. К кандидатам на место за штурвалом (ручкой управления, сайдстиком) предъявляются жёсткие требования по физической подготовке, психологическим и интеллектуальным способностям. Лётчик должен отлично знать матчасть, выдерживать перегрузки, связанные со сменой высоты, скорости и курса, и не терять самообладание даже в самых сложных ситуациях.

Например, физически не подготовленный организм может выдержать перегрузку в пределах 5 g. Чаще всего человек попросту теряет сознание. При этом пилот должен справляться с перегрузками до 8–10 g, сохраняя способность к критическому мышлению.

Помимо развитого вестибулярного аппарата и железного здоровья, лётчику для выполнения профессиональных обязанностей требуется превосходное зрение, глубокие знания физических и аэродинамических процессов. Пилот (даже не будучи испытателем) должен уметь адекватно оценивать качество работы агрегатов и систем воздушного судна

На основе этого анализа он обязан принимать наиболее оптимальные решения, в том числе в обстановке, когда теряется связь с землёй: продолжение полёта, экстренная посадка, катапультирование. Во внештатной ситуации пилоту нужно сделать всё необходимое, чтобы сохранить жизни людей и машину.

Лётный состав любой армии мира — это её лучший генетический материал. Такого сочетания высоких требований к физической подготовке, интеллекту и стрессоустойчивости нет ни в одной военной специальности. Естественно, что подбору и обучению пилотов традиционно уделяется самое серьёзное внимание.

Любое уважающее себя государство не жалеет ресурсов на обеспечение лётного состава. Неслучайно, в нашей стране офицеры ВВС всегда питались лучше коллег из других видов и родов войск, и получали естественно большую зарплату. Подобная позитивная дискриминация — оправданная мера, особенно в условиях дефицита ресурсов на содержание армии

Выбывание даже одного лётчика из строя по болезни, увольнению или при выполнении боевой задачи (пленение, ранение, гибель) — это существенная потеря для вооружённых сил.

Как бы это ни звучало цинично, но значение лётного состава никогда не было и не будет сопоставимо с ценностью пехоты, которая выполняет преимущественно несложную работу, рутинную работу. На подготовку и обеспечение пехотинца уходят месяцы и десятки тысяч долларов. А чтобы отправить в ВВС квалицированного пилота требуются годы и миллионы долларов.

В России информация о ресурсах, которые направляются на обучение военных лётчиков, носит закрытый характер. Поэтому для наглядности воспользуемся данными Соединённых Штатов. По подсчётом стратегического исследовательского центра RAND Corporation (работает в интересах Пентагона), на подготовку лётчика истребителя F-16 уходят 5,6 миллиона долларов, штурмовика A-10 — 6 миллионов долларов

Меньше всего денег требуется на обучение пилотов транспортной авиации. На одного лётчика C-130J расходуется 2,47 миллиона долларов., С-17 — около 1,1 миллиона долларов. Больше всего средств требует подготовка пилота самолётов пятого поколения F-35A (10,17 миллиона долларов) и F-22 (10,9 миллиона долларов), а также стратегического бомбардировщика B-2 Spirit (9,89 миллиона долларов).

Скорее всего, к России американские цифры не применимы из-за того, что стоимость трудовых ресурсов и отечественной материальной базы в несколько раз ниже, чем в США. Тем не менее, очевидно, что обучение одного лётчика в РФ — это крайне затратный и сложный процесс.

Американский опыт

Ситуация с лётчиками усугубляется оттоком и нехваткой кадров. Эта проблема актуальна для многих развитых стран, в том числе и для России. Кстати, американцы не скрывают информацию о дефиците лётного состава. За последние годы он увеличился до 1,5-2 тысячи человек. При этом численность авиакрыла Соединённых Штатов достигает 10 тысяч самолётов различного типа. Положение дел в США нельзя назвать критичным, но оно близко к тому, чтобы начинать бить тревогу.

Возможно, неслучайно в скором времени выйдет вторая часть знаменитого Top Gun («Лучший стрелок») с постаревшим Томом Крузом (лётчик истребителя с позывным «Искатель»). Первый фильм 1986 года снимался при активной поддержке Пентагона и был направлен на пропаганду профессии пилота истребителя (нужно признать, что с этой задачей режиссёр Тони Скотт прекрасно справился).

Нехватка квалифицированных кадров в ВВС США вызвана общим падением интереса к военной службе, а также ростом зарплат в гражданском секторе. Наиболее квалифицированные американские лётчики стремятся попасть в крупные авиакомпании, служба в войсках остаётся уделом фанатов военной профессии, которые готовы отказаться от комфорта на гражданке и продолжать рисковать своей жизнью

Однако ситуацию для Соединённых Штаты сглаживает наличие мощного кадрового резерва в лице ВВС Национальной гвардии. Этот вид сил появился в сентябре 1947 года, с началом эпохи холодной войны. Его создание было призвано решить две основных задачи: охрана государственных границ и восполнение строевых частей ВВС вследствие потерь в вооружённых конфликтах.

Соединённые Штаты осознавали, что возможная война с СССР неизбежно обернётся огромными потерями ВВС, и без кадрового резерва невозможно одержать победу.

Правда, после распада Советского Союза ВВС Национальной гвардии не были распущены. Более того, лётчики-резервисты приняли участие почти во всех локальных конфликтах (Югославия, Афганистан, Ирак), где были задействованы регулярные армейские части США. Сейчас ВВС Национальной гвардии продолжают «страховать» строевые подразделения боевой и транспортной авиации.

Тем не менее, сообщения о дефиците военных лётчиков за океаном в нашей стране вызывают порой приступ неистового злорадства

В отечественных СМИ широко распространена точка зрения о том, что в скором времени Пентагон не сможет поднять в воздух даже половину своих самолётов. Этот пропагандистский вымысел преподносится обывателю как доказательство очередного поражения военной машины США с её гигантским бюджетом.

Российская реальность

При этом крайне редко российские средства массовой информации пытаются осветить ситуацию с кадрами в Воздушно-космических силах РФ. Всё ли в порядке у нас самих? Все ли самолёты строевых частей могут подняться в воздух?

Из официальной информации Минобороны РФ сложно сделать, какие-либо выводы. Однако некоторые данные в открытом доступе всё-таки можно найти.

В феврале 2017 года министр обороны Сергей Шойгу, выступая перед депутатами Госдумы, сообщил, что дефицит военных лётчиков на 2016 год составлял 1300 человек. Чтобы его ликвидировать военные приняли решение продлить на пять лет срок службы «лётно-подъёмному составу» и другим «особо сложным специальностям»

В 2015 году, как рассказал Шойгу, Минобороны вернуло на службу в ВКС порядка 15 тысяч уволенных ранее военнослужащих, занимавших должности, требующие высокой квалификации. Министр обороны пообещал, что проблема дефицита лётчиков уйдёт с повестки дня в 2018 году. Однако в итоговом докладе за прошлый год Шойгу не озвучил результатов работы по устранению кадрового голода.

В феврале 2019 года один из telegram-каналов, который ведут бывшие высокопоставленные офицеры, сообщил, что дефицит лётного состава ВКС не уменьшился и имеет тенденцию к увеличению. Минобороны эту информацию опровергло, но не предоставило развёрнутого объяснения. Например, можно было бы опубликовать пресс-релиз с цифрами, которыми так любит оперировать Шойгу.

Отсутствие конкретики со стороны Минобороны свидетельствует о том, что проблема не решена. И действительно 1300 военных лётчиков не могут появиться на службе ВКС в течение двух, трёх и даже пяти лет. Анонсированное Шойгу продление срока службы военнослужащим предпенсионного возраста — мера, направленная лишь на временное латание дыр в авиаполках.

Будущее несомненно за молодёжью. В январе 2019 года во время посещения Иркутского авиазавода, где производятся учебно-боевые самолёты Як-130, Шойгу заявил, что каждый год в России будет выпускаться порядка 1300 лётчиков. В 2017 годы дипломы получили 1043 молодых офицера

Основные причины дефицита военных лётчиков в России примерно те же, что и в США. Молодые амбициозные специалисты хотят жить в комфорте и получать высокую зарплату. Никакой патриотической пропагандой в мирное время невозможно заставить человека отказаться от материальных благ, которые предоставляет современная капиталистическая система.

Вероятно, чтобы привлечь интерес к профессии военного лётчика Минобороны пошло на эксперимент с принятием девушек в Краснодарское авиационное училище. Расчёт военного ведомства, видимо, заключается в том, чтобы подхлестнуть мотивацию мужского населения. Насколько он оправдан — сейчас сказать сложно, но на текущий момент всплеск интереса к службе в ВКС не произошёл.

Какие ещё существует способы ликвидации дефицита военных лётчиков, помимо повышения зарплат? Прежде всего, в России назрела необходимость создания института кадрового резерва. Никакие курсы ДОСААФ не могут обеспечить приемлемый уровень подготовки лётчиков-резервистов. А вот формирование в нашей стране аналога ВВС Нацгвардии США помогло бы решить проблему кадрового голода на здоровой системной основе.