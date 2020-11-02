Стихийное бедствие продолжает уносить жизни жителей Турции

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Землетрясение, которое случилось 30 октября на западе Турции, унесло жизни 60 человек.

Еще 940 местных жителей пострадали. В больницах остаются 218 человек. Ранее сообщалось о 58 погибших и 920 пострадавших, сообщает РИА «Новости».

Напомним, магнитуда землетрясения составила 6,6 баллов. Подземными толчками разрушены минимум 20 домов.

Пострадали здания в измирских районах Байраклы и Борнова. Несколько домов повреждены, одно здание полностью рухнуло.