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«Стечение обстоятельств»: названа причина потери сознания 13 школьников на линейке

Марьям Ибрагимова
7 октября, 2020 17:07
2 мин
Фото: baikal24.ru
Фото: baikal24.ru

Начальник управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая связала массовое недомогание учащихся школы №7 со стечением обстоятельств.

По итогам своего визита в детскую городскую больницу, где сейчас и находятся 13 детей, потерявших сознание во время торжественной линейки, Лозницкая посчитала, что школьники просто переволновались. Сейчас, по ее словам, они в хорошем настроении, улыбаются и выглядят хорошо. Первые результаты экспресс-тестов дали отрицательный результат в плане выявления каких-либо наркотических или иных веществ.

«У всех детей есть особенности: возрастные, физиологические, у некоторых – сопутствующие заболевания. Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьёзное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребёнок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно. Считаю, что все эти факторы могли повлиять», – приводит слова Лозницкой пресс-служба администрации города.
Также глава местного управления образования добавила, что в Великих Луках задумались над усовершенствованием формата проведения подобных мероприятий

темы
школьники
линейка
Великие Луки
обморок
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