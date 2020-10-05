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Сразу 13 российских школьников упали без сознания во время торжественной линейки

Дмитрий Байков
5 октября, 2020 15:01
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фото: Flickr

В Великих Луках Псковской области сразу 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Школьников госпитализировали в Великолукскую детскую больницу. Отмечается, что сознание потеряли учащиеся из разных классов и разного возраста. Состояние троих детей оценивается как тяжелое. У всех взяли анализы, причина случившегося устанавливается, сообщает телеграм -канал «Раньше всех. Ну почти».

В школе проходила торжественная линейка в честь присвоения учебному заведению имени лейтенанта Антона Злобина, который погиб 2 января 1995 года на таджико-афганской границе.

В московских школах учебный год начнется, как и полагается, 1 сентября. Однако линеек и других массовых мероприятий не будет, заявил ранее мэр столицы Сергей Собянин.

темы
Россия
общество
дети
школа
происшествие
Псковская область
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